Kozačky si k tělu připevnila kšandami. Tenhle neuvěřitelný model oblékla česká zpěvačka

Zpěvačka Elis Mraz, vlastním jménem Eliška Mrázková, vynesla na koncert Mikolase Josefa (23) zajímavý model. Vypadalo to, že měla ke kozačkám připevněné podvazky. Překvapila tím, že to jsou kšandy. "Kozačky mi pořád padaly. Tak jsem vzala kšandy a připevnila jsem si je. Má to vyloženě praktický význam. Jsou přes celou moji postavu. Objevila jsem tyto dlouhé, je to super," řekla Super.cz Elis.