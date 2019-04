Takhle dokonalou postavu neměla roky a ještě není spokojená! Simona Krainová chce dál hubnout

Simona Krainová Super.cz

"Lépe se mi dýchá, jsem lehčí, nebolí mě záda, dělá mi to dobře. Nejsem nejmladší, musím se držet a běh mi vyhovuje," vysvětluje.

Stále prý není ve formě, kterou si představuje. "Ještě musím pracovat, myslím tak čtvrt roku, abych byla spokojená. Mám dole tak čtyři kila, chtěla bych ještě alespoň dvě. Chci se zpevnit a tělo dostat do kondice," dodala na koncertě Mikolase Josefa (23), kam vyrazila s manželem Karlem a syny Brunem a Maxem.

"Kdyby to nebyl Mikolas, tak ležíme doma, dávám si kávovou zmrzlinu a koukáme se na seriály v televizi. Takhle to s Karlem teď máme nejradši. Hrozně nám to vyhovuje," uzavřela. ■