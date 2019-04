Opět bude předvádět svou svalnatou postavu ve vlnách. Ledecký hodlá na milovaném řeckém ostrově také tvořit

Už se těší na odjezd do Řecka. Michaela Feuereislová

Jeho vystoupení budou také specifická prostředím, ve kterém se budou odehrávat. „Já jsem s muzikou začínal v hospodě, takže jsem chtěl i to turné pojmout v tomto duchu. Až se před diváky otevře opona, čeká je velké překvapení, protože se rázem ocitnou v hospodě a dostanou pivo,“ doplnil Ledecký.

Hned, jak skončí šňůra Janek Ledecký Unplugged, začne zpěvák plánovat dovolenou. Stalo se již tradicí, že hned jak to počasí dovolí, odjíždí s rodinou na svůj oblíbený řecký ostrov Lefkada, kam jezdí hlavně kvůli windsurfingu.

„Nedovedu si představit, že bych tam nejel. Už to všechno máme objednané, protože když to tam fouká, tak to se nedá nic dělat. A tam to fouká fakt pořádně, takže se tam fakt hrozně moc těšíme,“ svěřil se nám s úsměvem.

„Můj problém je ten, že jak nemám standardní pracovní týden, od pondělí do pátku, nemám ani takovou klasickou dovolenou. Vždycky během ní něco napíšu. Ráno, když tam zrovna nefouká a je takzvaně hladinka, dá se sice dobře jezdit na lyžích, ale já čas většinou vyplňuji právě psaním,“ prozradil Ledecký, který si udělal čas v náročném programu a vyrazil na oslavu desátých narozenin hudebního baru v centru Prahy. Na rockové oslavě se ujal krájení narozeninového dortu.

„Na Starém Městě bydlím od svých devatenácti let a ještě si moc dobře pamatuji, když na tomto místě bylo železářství. Hodně jsem tady nakupoval, protože jsem si tou dobou zařizoval byt. A v životě by mě nenapadlo, že tady jednou bude takovej mejdan,“ uvedl Janek s úsměvem. ■