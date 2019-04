Boj s nadváhou pro ni skončil vítězstvím: Teď už je o 63 kil lehčí a pustí ji na horskou dráhu

Než začala s hubnutím, vážila Sophie Trewick 150 kilogramů. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Příběh Sophie se neliší od spousty dalších. Začal během jejích studijních let, kdy neměla čas a náladu vařit si a stravovala se po rychlých občerstveních. To se samozřejmě projevilo na váze, která začala rapidně růst. Následně se žena dostala do začarovaného kruhu, kdy byla v depresi z toho, jak vypadá, ale úzkost a špatný pocit zase jen zajídala velkým množstvím jídla. Projedla se až k 150 kilogramům.

Zlom nastal ve chvíli, kdy šla s přáteli do zábavního parku, a kvůli obezitě, respektive proto, že kvůli tloušťce nemohla být na atrakci řádně zajištěna, jí nebylo umožněno se svézt na horské dráze. „Cítila jsem se trapně a poníženě, když mě vykázali z jízdy,“ řekla dívka. „Ten den jsem šla domů zničená a věděla, že se musím změnit,“ svěřila. A stalo se.

Trewick se přihlásila do hubnoucího programu, jídla z fast foodu vyměnila za zdravou a vyváženou stravu a začala poctivě cvičit. A váha letěla dolů. „Konečně se cítím normálně, a i po psychické stránce je mi mnohem lépe. Už dávno nejsem tou holkou, která zůstávala v posteli a špatné pocity řešila jídlem,“ dodala. ■