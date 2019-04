Vykročil do světla z hrobky pro nemrtvé: Homosexuální upír chystá koncert, v klipu mu hraje Šinkorová

V klipu bývalého upíra Laca Hudce Šubrta hraje i Daniela Šinkorová.

I když se už za muzikálem Ples upírů zatáhla poslední opona , hlavní představitelé neulehli jako nemrtví do hrobek. A i když třeba na chvíli ano, opět o sobě dávají vědět.

Výjimkou není ani zpěvák Laco Hudec Šubrt, který sice zmizel z pražských divadel, ale v muzikálech hraje dál, momentálně například v Ostravě, a chystá i svůj další sólový koncert. A překvapivě zvolil country styl.

Laco přesídlil do své oblíbené Vídně, kde žije s partnerem, ale do Prahy se na chvíli vrátí. „Na Prahu nedám dopustit, je to město, které mě vychovalo jako člověka a umělce, vždy bude patřit k mým oblíbeným. Právě v Praze budu mít i svůj další koncert," prozradil.

"Před rokem jsem měl svůj první koncert jen tak ze srandy a na oslavu 15 let mé umělecké kariéry a ani ve snu mne nenapadlo, že se to stane tradicí. Bude to 11. května v pražské Pragovce a jako hosty budu mít Kristýnu Daňhelovou, tu budete znát z muzikálu Legenda Sherlocka Holmese, a Vendulu Příhodovou známou z Hlasu Československa, ale hlavně z kapely Inspektor Kluzo, kde zpívá s Tomášem Matonohou," doplnil.

Právě na Lacově prvním koncertě seděla v hledišti i Daniela Šinkorová (46), se kterou se Laco zná z pražského uvedení muzikálu Kočky. „Dance se koncert strašně líbil a jednoho dne mi zavolala, že má žačku, která taky miluje americkou country hudbu, a že by ráda se mnou natočila duet. Slovo dalo slovo a je z toho už i klip. Dana se stala takovou supervizorkou nahrávky, a proto se i v klipu objevila," upřesnil Laco.

„S Andy Neumannovou jsme se poprvé potkali ve studiu a bylo to velmi milé setkání. Po natáčení jsem ji pozval jako hosta na koncert a doufám, že si jednou spolu zazpíváme jako samostatní interpreti country hudby. Píseň Home, kterou jsme nahráli, od americké mega hvězdy Blakea Sheltona, přítele Gwen Stefani, přezpívaly takové hvězdy jako Michael Bublé, Usher nebo skupina Westlife a Čechách Dara Rolins s Paľem Haberou. Uvidíme, jestli bude mít úspěch i naše verze," smál se zpěvák. ■