Úspěch na soutěži ji neodradil od původní profese: Okatá vicemiss s dokonalou figurou si zatančí v dalším muzikálu

Mirka Pikolová kombinuje modeling s tancem. Super.cz

Před dvěma měsíci se Miroslava Pikolová stala 3. vicemiss Czech Republic a tento titul jí otevřel vrátka do světa modelingu. Čeká ji i světová soutěž Miss Intercontinental. Nezanevřela ale ani na svoji původní profesi tanečnice.

Mirka bude členkou taneční company v muzikálu The Greatest Show. "Tančím od malička, už dvacet let. A v muzikálu jsem hrála, tedy hlavně tančila už dvakrát. V divadle Broadway to byla Mata Hari a Casanova. Snažím se tanci i během modelingu věnovat a trénovat ho. Takže jsem šla na konkurz asi po čtyřech letech," radovala se Pikolová, že na konkurzu uspěla.

Ani na pracovní nabídky v modelingu si prý nemůže stěžovat. "Není to tak, že bych každý den dostala tisíc kšeftů, ale taky se na sobě snažím makat a chodím na castingy, účastním se různých akcí. Zatím to jde, tak mám radost," dodala s tím, že kombinace tance a modelingu ji bez problémů uživí. ■