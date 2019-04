Zažil hodně veselého i smutného: Český zpěvák zužitkoval všechny zkušenosti a plní si sen

MikAel představuje píseň Air Control.

„Letně laděná píseň“, jak ji interpret, jímž není nikdo jiný než zpěvák Michael Foret (32), nazývá, ve svém textu pracuje s metaforami popisujícími vztah muže a ženy. Režie klipu se ujal Michael sám.

K desce, na níž posluchači najdou anglické písničky a jeden bonus v češtině, MikAel říká následující: „Bude to barevné, občas elektronické, občas poprockové a občas folkové. Bude to někdy hodně veselé, ale někdy zase hodně temné a smutné. Ostatně jako celý můj téměř 33letý život, který jsem se pokusil narvat do 9 písní a vydat je na albu. Je to to nejlepší, co jsem ze sebe za tu dobu dostal,“ říká Foret, který si vydáním desky plní jeden ze svých velkých snů.

Album EASY vyjde 21. května, tentýž den ho autor pokřtí. 1.6. MikAel vystoupí na open-air festivalu Okoř se Šťávou, kde zahraje živě celé album. ■