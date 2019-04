Kaliho rozplakal výkon soutěžícího, který trpí duševní poruchou

Kali se rozplakal. Video: archiv TV Nova

Vyřazování je pro Kaliho velmi náročné. Bude se muset rozloučit i s těmi, kteří ho svým hlasem okouzlili. Málokdo ale dokáže píseň procítit tak jako Daniel Kapitán z Bratislavy. Kali při jeho zpěvu neudržel slzy. „On své srdce dá do hlasu a při první větě jdeš do kolen,“ ohodnotil raper jeho projev.

Daniel to nemá oproti jiným soutěžícím jednoduché. Trpí totiž schizofrenií. „Kdybych věděl, v čem ta nemoc spočívá, tak bych se vyléčil, ale já to nevím. Nevím, co se děje v mé hlavě,“ prozradil talentovaný zpěvák, která má šanci postoupit do další fáze soutěže The Voice Česko Slovensko. ■