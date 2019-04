Po pár měsících už žijí ve společné domácnosti: Teď čeká Moniku Bagárovou a jejího zápasníka první dovolená

Monika Bagárová promluvila o svém vztahu. Super.cz

Vedle svého přítele, hvězdného zápasníka MMA Makhmuda Muradova zpěvačka Monika Bagárová (24) jen září. zamilovaná je několik měsíců a letos v únoru se dokonce přestěhovala za svou láskou z Brna do Prahy, do společného domečku .

„Je to krásný. Zrovna dnes jsme se mihli ve dveřích, že si hodím sprchu a převleču se a on že utíká na kapačky, protože si drží dietu a hned na trénink. Žijeme spolu a je to fajn, že tu domácnost sdílíme,“ prozradila Monika, která nedávno se svým kamarádem Janem Bendigem vydala novou píseň, který natočili v Thajsku.

Nás zajímalo, zda už plánuje první dovolenou i se svým novým partnerem. „Dovolenou plánujeme, chtěli bychom strašně moc, ale my jsme oba teď tak strašně vytížení. a hlavně přítel, kterého čeká spousta důležitých zápasů, takže doufám, že se nám to před létem podaří a že někam vyrazíme jenom my dva spolu,“ prozradila Bagárová. ■