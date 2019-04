Jitka Čvančarová v ohrožení: V drsné seriálové scéně jí šlo o život!

Jitka Čvančarová v seriálu Černé vdovy Video: archiv FTV Prima

A nepomůžou jí ani její pověstné vnady v hlubokém výstřihu. Johana se totiž stane nepohodlnou osobou a na nočním Vyšehradě je málem zastřelena. Výstřel z pistole měl jasný cíl, ale na poslední chvíli ji zachránil její nevlastní seriálový syn Marek Lambora (23). A také vyšetřovatel Olin, kterého hraje Bolek Polívka (69).

„Pamatuji si, že byla šílená zima a foukal studený vichr. Měli jsme málo času, kvůli světlu, tak se to muselo natočit rychle. A já hledala míru komedie a reálna,“ poodhaluje noční natáčení Jitka Čvančarová.

Kulku nakonec schytal zmíněný Marek Lambora coby Filip, pro kterého bylo toto natáčení příjemným adrenalinem. „Tolik nových vjemů a věcí, na které se herec v tu chvíli musí soustředit. Musím říct, že to bylo docela náročné. Do té doby mě to vůbec nenapadlo. Jsem rád, že se to celé povedlo na tři klapky, protože jinak by se mi asi zavařil mozek," prozrazuje s úsměvem Lambora.

Osmidílná série končí a otázkou je, co bude dál. „Většina diváků se mě ptá na pokračování. Přivítali by klidně i výraznější vyhraněnost žánru, gurmetsky řečeno – ostřejší, prosím,“ vyzrazuje dotazy fanoušků Jitka Čvančarová, která je mezi diváky čím dál oblíbenější. Coby prostořeká Ilona excelovala i v seriálu Most!. ■