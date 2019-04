Vévodkyně Kate si najala novou stylistku. Za změnami v jejím šatníku stojí tato blondýna

Virginia Chadwyck-Healey, zvaná Ginnie, má být novou stylistkou vévodkyně Kate. Profimedia.cz

Dlouho to byla stylistka Natasha Archer, která vévodkyni radila s oblékáním. Podle magazínu Hello! je však momentálně na mateřské dovolené, a i z toho důvodu se musela najít náhradnice. A také, dle zdrojů z paláce, kvůli potřebě vpustit do šatníku trochu svěžího větru.

Kate prý zalovila mezi přáteli a do svého týmu přizvala bývalou módní redaktorku a nynější konzultantku a stylistku Virginii Chadwyck-Healey, zvanou Ginnie, s níž se zná už od školy. Chadwyck-Healey studovala na univerzitě v St. Andrews ve stejné době jako Kate a její muž William, nechyběla ani na jejich svatbě v roce 2011.

Virginia má pomoct Kate vylepšit její styl. „Ginnie je tajnou zbraní Catherine. V šatníku vévodkyně udělala velké změny a dodala jí nový pocit důvěry,“ uvedl.

Můžeme jen hádat, nakolik za touhou po změně stojí vévodkyně Meghan (37), která se nebojí trendů a jejíž styl je vysoce elegantní, ale ani trochu nudný nebo upjatý. ■