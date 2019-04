Čerstvě zamilovaná Eva Burešová promluvila o svém novém partnerovi, se synem ho ještě neseznámila

Eva Burešová se synem Nathanem Michaela Feuereislová

Po několika měsících opět září. Herečka a zpěvačka Eva Burešová (25)před několika dny přiznala, že se vedle ní objevuje nový muž. Ten vstoupil hvězdě seriálu Modrý kód do života ve chvíli, kdy to opravdu vůbec nečekala. „Když člověk většinou nic nehledá, tak to samo přijde,“ řekla Burešová.