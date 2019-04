Oscarová herečka si posteskla, že je už deset let bez chlapa! Na slavného snoubence úplně zapomněla

Charlize Theron je nyní bruneta. Profimedia.cz

„Jsem nezadaná už 10 let, někdo by už měl vstoupit do mého života a stáhnout mě z trhu,“ řekla Charlize Theron (43) při rozhovoru pro Entertainment Tonight. Její výrok je trochu zvláštní, když v letech 2013 - 2015 randila se Seanem Pennem, se kterým se i zasnoubila. Že by na něj zapomněla?