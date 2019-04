Manželka Aleca Baldwina sdílela potrat v přímém přenosu! Od svých fanoušků si vyžadovala podporu

Hilaria Baldwin

V popisce u fotky napsala, že si sama sobě slíbila, že pokud bude znovu těhotná, bude to se svými fanoušky sdílet velice brzy, i když by hrozilo, že dítě nedonosí. A ta situace nastala. Jelikož o svém životě a své rodině mluví Hilaria naprosto otevřeně i v jiných případech, ani tentokrát prý necítí stud za to, co prožívá a sdílí.

Ve svém příspěvku dále děkuje za to, že už má čtyři zdravé děti, ale zároveň měla potřebu otevřít téma potratu v prvním trimestru i na sociálních sítích. Podle ní se o tomto tématu málo mluví. Nakonec požádala své fanoušky o slova podpory, protože se cítí neskutečně křehká. Ti ji zahrnuli povzbuzujícími zprávami. ■