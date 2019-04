Miliardář Janeček a jeho Lilia mají malou cestovatelku: Desetiměsíční dcera už procestovala takřka všechny kontinenty

Karel Janeček se svou láskou Lilií Super.cz

„Naše dcera již byla na všech kontinentech na světě, kromě Austrálie a Severní Ameriky. Byla za polárním kruhem daleko ve Finsku, dvakrát jsme s ní byli v poušti, čtyři noci jsme byli sami v poušti daleko od civilizace,“ svěřil Super.cz Janeček s úsměvem. „Teď jsme byli v Peru, a to v džungli, a dokonce v horách 3500 metrů nad mořem. Dcera to zvládá úplně skvěle, ve svých deseti měsících to zvládá lépe než my. Mě třeba bolela hlava z té nadmořské výšky a ona byla úplně v pohodě,“ dodal Janeček, který se svou partnerkou dorazil na koncert Mikolase Josefa (23).

„Chodíme hodně na koncerty a doma jsme taky hodně, žijeme na maximum, jak moc to jde,“ prozradil miliardář a jeho přítelkyně dodala, že o malou dceru je doma skvěle postaráno. „Dceru nám hlídá skvělá chůva, kterou máme od narození. Je mnoho let ověřená a je fantastická,“ prozradila Lilia, která je sama velká cestovatelka. „Teď budeme konzervativní a v dubnu budeme v Čechách. V nejbližší době pojedeme do Anglie, do Francie a možná do Petrohradu,“ dodala na závěr. ■