Poslední divoká jízda Nekonečného (✝52) se neobešla bez komplikací: Rodina chvíli před začátkem řešila velké nepříjemnosti

Rodina a blízcí zesnulého zpěváka. Michaela Feuereislová

Přestože vše nakonec dopadlo tak, jak by si to král rozkoší přál, musela Zuzana Kardová řešit nepříjemnosti. Organizace krematoria příliš nezvládla množství hostů, kteří přišli zpěváka na poslední cestu doprovodit. Hosté se usadili i na místa, která měla být připravená pro rodinu, která ještě pár minut před začátkem obřadu nevěděla, kde bude sedět.

„Včera jsem hlásila, že chci nechat všechny tři řady volné a dnes jste viděli sami, co se tam stalo. Kvůli tomu to začalo i později. Možná to Dan celé překopal,“ svěřila Kardová, která si s přípravami pohřbu dala velkou práci. „Bylo to náročné, ta organizace, ale nakonec jsem to zvládla,“ svěřila Zuzana.

V krematoriu Motol nechyběli hosté ve žluté barvě, barevných kostýmech, zpěvákovy tanečnice a také ohňostroj. „Asi ani netušili, že tam budeme mít ohně, paní mi předtím volala, ať se nezlobím, ale že ohně být nemohou, ale nakonec to tam stejně vypálili. Dan by jim dal stejný příkaz, vše by se odkývalo a pak by se ohně stejně odpálily,“ řekla Super.cz po obřadu expřítelkyně Nekonečného, která po jeho boku žila se svou dcerou Terezou dlouhých 19 let.

„V plánu byla jedna písnička na začátek. Holky mi říkaly, že dají jednu a víc nezvládnou, a nakonec zvládly všechno. Jen moje dcera to nezvládla. Chtěla jsem taky zpívat, věděla jsem, že by to Dan chtěl,“ prozradila Kardová, která nechá všechny květiny a dary od rakve zesnulého zpěváka převézt k domu, kde žil. ■