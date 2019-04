Návrat Marty Kubišové na scénu: K výjimečnému koncertu natáčí i videoklip s Dagmar Havlovou

Marta Kubišová do svého videoklipu obsadila svou kamarádku Dášu Havlovou. Foto: VDN Promo

Klip je výjimečný mimo jiné tím, že do něj obsadila herečku a svou dlouholetou přítelkyni Dagmar Havlovou (66). „My jsme se poznaly ještě za dob, kdy měla malého jezevčíka a bydlela na Žižkově. A já jsem si ji tehdy pozvala, aniž bych tušila, že bude paní prezidentová, do televizního pořadu Chcete mě, který existuje od 92. roku. Tam jsme si padly do noty. Ona si poté pořídila boxerku a často mi volala a chtěla znát mého veterináře,” popsala Kubišová seznámení s bývalou první dámou.

Dodnes si pamatuje i na první setkání s Václavem Havlem (✝75). „Prvně jsme se viděli na svatbě Honzy Třísky (✝80). On dal Janu Němcovi, posléze mému manželovi, za úkol, aby mě přivedl na svatbu, protože byli vzdálení příbuzní. A tam jsme se s Olgou i s Václavem seznámili. Dneska na něj vzpomínám, jak byl potřeba, i když už potom nebyl prezidentem. Václav mi hrozně chybí,” vyznala se zpěvačka.

Ze spolupráce byla velmi nadšená i Dagmar, která Martu prvně zaznamenala v deseti letech. „Vím, že jsem nazpaměť znala všechny její písničky. Nesmírně jsem ji obdivovala, protože měla takovou ,manekýnkovskou postavu' a byla velice krásná. Texty těch písní mě zaujaly už tehdy, stejně jako její nádherný hlas,” přiznala Havlová a dodala: „Nesmírně si jí vážím, protože držela takovou tu fangli, prapor cti a morálky v dobách, kdy tady byl totalitní režim.“ ■