Česká Angelika vedle mladšího manžela jenom kvete: Prozradila, jak se udržuje fit

Tentokrát si zahraje hned matku rodu rodiny Čechových. Do rodinné ságy a la Dallas ji obsadil režisér Tomáš Magnusek (34), s nímž už v minulosti spolupracovala. Natáčení probíhalo převážně ve vile Viktorce v Babiččině údolí, ke kterému má režisér blízký vztah.

„Bylo to příjemné a doufám, že bude ještě pokračování, protože jsem tam snad neřekla poslední slovo. Akorát to ježdění do Náchoda bylo náročné, vzdálenost ale byla jediná taková skvrna,“ řekla Super.cz herečka na tiskové konferenci seriálu, v němž si zahraje s celou řadou dalších osobností, jako je Miloslav Mejzlík (67), Regina Rázlová (71) nebo Kateřina Macháčková (69), s níž se setkala už při natáčení seriálu Život na zámku.

Na tiskové konferenci se pak vedle hereckých kolegů objevil i její o osmnáct let mladší manžel Jan Patera, vedle něhož doslova zářila štěstím. Věkový rozdíl by mezi nimi ale jen sotva někdo hádal. Herečka si udržuje mladistvou svěžest nejen díky pozitivnímu pohledu na svět, ale také se udržuje fit.

„Jsem aktivní, přesně jak mi to vyhovuje. Nemusím být každý večer v divadle. Občas si zajdu zaplavat a už ani nedělám žádné sporty, co je asi dobře, protože někteří mí kolegové, kteří třeba jezdí v zimě na lyže, už mají různě polámané ruce a nohy. Jan Werich říkal, že herec má v zimě sedět v kavárně,“ řekla s úsměvem herečka, která propůjčila hlas Angelice. ■