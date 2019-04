Rasismus a nepřející vzkazy! Exotický kuchař, který se v Ulici sblížil s Kadeřávkovou, se stal terčem zlých útoků

Jared Bailey a Anna Kadeřávková v Ulici Foto: TV Nova

Na sociální síti se strhla bouřlivá diskuse mezi odpůrci rasismu a xenofobně smýšlejícími diváky. „Trapná euroafrickosluníčkářská propaganda. A nechte si ty kydy, že je to super mít v Ulici černocha,“ rozčilovala se jedna z divaček.

„Je ošklivej. Ne proto, že je Afričan, ale prostě není hezký, nemá charisma a neumí hrát, jen se pitvoří. Kariéra založená jen na tom, že je Afričan, je prostě málo. A navíc je to násilné, protože ve skutečnosti by si sebevědomá a inteligentní holka nic takového nenašla. Tohle je vždy jen volba zakomplexovaných chudinek,“ přilil olej do ohně další z diváků.

Nechyběly ani zlé narážky a výhrůžky, že odteď se Ulice nedá sledovat.

Naštěstí se našla celá řada lidí, kteří se seriálového Victora zastali. „Ten Viktor je jak panenka čokoládová, krásnej kluk,“ rozplývala se jedna z divaček.

„Lidi, je mi vás upřímně líto. Je to ubohý, co někteří dokážete vypustit. Pokud se vám to nelíbí, tak na to nekoukejte, jednoduchý,“ našel Victor zastání.

„Tak a teď se opět ukázalo, jakej národ rasistů a idiotů jsme. Výborně, Češi, výborně. Za mě Victor super,“ přidal se další. „Nechápu... Je to až k pláči, že lidi jsou takový svině a rasisti! Je mi z vás na blití,“ zněl jeden z mnoha dalších komentářů. ■