8 účesů sexy zrzky Nicole Kidman: Podívejte se, jak se měnila během své kariéry

Nicole Kidman se díky seriálu vrací ke své přírodní zrz. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka Nicole Kidman (51) natáčí v New Yorku nový seriál, ve kterém vypadá jako na začátku své kariéry. Vizážisti jí vybrali zrzavý kudrnatý účes, který nosila v dobách, kdy se seznámila se svým prvním manželem Tomem Cruisem (56).

Za svou již šestatřicetiletou kariéru měla na hlavě nespočet účesů, které vždy korespondovaly s rolí, kterou hrála. Začínala jako rusovláska s obří kudrnatou hřívou a postupem času se propracovala přes zrzavé a hnědé vlasy k platinové blond.

Blond účes si drží už několik let a pouze mění jeho délku, ovšem s novým seriálem jako by omládla. Její staronová zrzavá hříva je sexy a snad si ji chvíli nechá i v soukromém životě. Podívejte se, jak své vlasy měnila v průběhu let. ■