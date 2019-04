Veselka už je za dveřmi: Roman Vojtek a Petra Vraspírová prozradili, v jakém stádiu jsou jejich svatební přípravy

Roman Vojtek a Petra Vraspírová už jsou v plném proudu svatebních příprav Super.cz

V říjnu se zasnoubili a o přípravách svatby dlouho jenom žertovali. Teď už jde ale do tuhého, takže aby stihli veselku do roka a do dne, musí Roman Vojtek (47) a jeho snoubenka Petra Vraspírová (31) trochu pohnout.