Dnes byste ji nepoznali: Andělka z Humoresek přiznala, proč radikálně změnila vzhled

Takhle dnes vypadá Andrea Elsnerová. Michaela Feuereislová

Herečku a dabérku Andreu Elsnerovou (42) si diváci pamatují především ze seriálu Četnické humoresky, kde si zahrála rozvernou kuchařku Andělku. Od natáčení ale uběhlo už přes dvacet let a za tu dobu se sympatická herečka změnila doslova k nepoznání.

Takhle si diváci Andreu Elsnerovou pamatují z Četnických humoresek

Nejen přibývající léta se ale podepsala na jejím vzhledu. Představitelka dívek s roztomilými dolíčky ve tváři totiž před časem obarvila své hnědé vlasy na blond. „Žádný muž v tom nebyl. Potřebovala jsem v životě nějakou změnu a kadeřnice mi navrhla, jestli bych nechtěla jít do světlých vlasů. Já souhlasila a šla jsem do hodně světlých a cítím se v tom moc dobře,“ vysvětlila Andrea na tiskové konferenci k novému seriálu Tomáše Magnuska (34) Čechovi.

Tam ztvárnila Evu, manželku jednoho ze synů bohatého rodu. „Je to docela obyčejná ženská a nijak neprožívá, že je to milionářská rodina. Je to maminka dvou dětí, ke kterým má hezký vztah a zároveň má jedno z mála fungujících manželství,“ upřesnila herečka, jejímž hereckým partnerem se stal Petr Batěk (46).

Se svou postavou toho ale společného moc nemá. Na výchovu syna Matěje, který je momentálně na prvním stupni základní školy, je sama a na toho pravého muže prý ještě stále čeká.