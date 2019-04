To že je táta od rodiny? V pětatřiceti jezdí účastník Tváře po městě na koloběžce

Honza Maxián si může svůj dopravní prostředek půjčovat se sedmiletou dcerou. Michaela Feuereislová

Na premiéru stylově dorazil Jan Maxián, který věnoval hlas zajíci Pinďovi. Herec, dabér a hudebník, který na sebe upozornil v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, přijel do multiplexu na pražském Smíchově na koloběžce. „Je to za hezkého počasí můj oblíbený dopravní prostředek. Jsem na místě často dříve, než kdybych cestoval MHD,“ nechal se slyšet otec sedmileté dcery Rebeky, který se hned po příjezdu fotil a pořizoval si selfie s postavičkou Pindi.

„Je to úžasný tvoreček, je to skvělý sportovec, trošku i strašpytel, ale nezkazí žádnou legraci, a navíc je vždycky někde nablízku fantastické Fifinky. Je mu tedy co závidět. Fifinka je opravdu parádní, takže já i můj Pinďa jsme naprosto spokojeni,“ prozradil Jan Maxián. ■