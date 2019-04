Marek Vašut prosí o dalšího Pažouta: To už ale bude důchodce

Marek Vašut chce od Michala Viewegha pokračování Románu pro ženy a hlavně jeho postavy Pažouta Michaela Feuereislová

Vašut na křtu přiznal, že "Pažoute" mu říkají dodnes a jeho kamarádi se prý divili, že vůbec dostal zaplaceno za roli, kde byl sám sebou. A po Pažoutovi se mu prý stýská tak, že dokonce už před pár lety Viewegha poprosil, aby napsal pokračování. Je možné, že k tomu skutečně dojde. "Píšu román Důchodce na Sázavafestu, tam taková postava bude," prozradil Viewegh.

O stárnutí se oba pánové na křtu snažili žertovat. Vašut na to konto oblékl triko s nápisem Old is new Black. "Když mi bylo třicet a byl jsem povrchní hédonista, psal jsem jinak než teď, když už jsem invalidní důchodce," svěřil spisovatel, který od srdeční příhody, mu praskla aorta, pobírá už tři roky invalidní důchod. ■