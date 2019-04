Krásná hvězda seriálu Ulice v roli modelky! V Paříži byla za hvězdu

Markéta Stehlíková Foto: Hair studio Honza Kořínek (4x)

Herečka Markéta Stehlíková letěla reprezentovat Českou republiku do Francie na mezinárodní soutěž, ale naprosto v jiné profesi, než ji všichni známe. "Byla to kadeřnická soutěž a já jsem si zkusila být vlasovou modelkou pro mého kadeřníka Honzu, který se stal vítězem jedné soutěže tady v Česku a díky tomu jsme spolu pak byli v Paříži,“ vysvětluje herečka.

V mezinárodním finále soutěže bylo 32 zemí z celého světa od Japonska, Austrálii až po Kanadu. "Byl to pro mě velký zážitek. Přiznám se, že to bylo opravdu hodně náročné. Choreografie, přípravy celý den a několik hodin na nohách. S velkou pokorou se skláním před všemi modelkami, je to opravdu dřina,“ řekla Super.cz hvězda seriálu Ulice.

Přípravy probíhaly už v Česku. "Tady u nás mi Honza vytvořil barvu, za kterou mimo jiné získal ocenění jako nejlepší barva pro Česko a Slovensko za rok 2018, měli jsme tady fitting, protože jsem si s sebou brala několikero šatů, tak aby všechno k sobě skvěle pasovalo,“ dodala herečka s tím, že finální přípravy pak už probíhaly přímo na místě nebo v hotelu. ■