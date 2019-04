Živě: Poslední rozloučení s Danem Nekonečným Super.cz

Jelikož Nekonečný miloval vše barevné a výrazné, blízcí se rozhodli uspořádat rozloučení právě v tomto stylu. Do průvodu a obřadní síně je tak téměř zakázaná černá barva. „Určitě by to takhle Dan chtěl. Žádný smutek a černou. Takový on nikdy nebyl. Rozloučit se přijdeme tak, jak by nás chtěl všechny vidět,“ řekla Super.cz Nekonečného životní partnerka Zuzana Kardová, která společně se zpěvákovou sestrou Lenkou pohřeb organizuje.

Také informace ohledně rozloučení se nesla zcela ve stylu Danových show. „Ve čtvrtek 4.4. 2019 ve 14:15 z krematoria Motol odjíždí náš král rozkoší Daniel na NEKONEČNÉ turné do jiné dimenze. Pokud se budete chtít přijít rozloučit, oblečte si co nejpestřejší oděv a vyzbrojte se dobrou náladou,“ znělo ve zprávě.

První fanoušek dodržel předepsaný dress code beze zbytku, přijel žlutý od hlavy k patě, navíc na žluté motorce a s plyšovou opicí na hlavě. Mezi prvními k Danovu domu, kolem kterého z reproduktorů zní zpěvákův hlas, dorazila také herečka Mirka Součková, která přinesla zlatý déšť a věneček.

Poté, co lidé v průvodu, někteří v převlecích za opici, dorazili k domu, v němž zpěvák zemřel, vystoupili, zapálili svíčky a položili je na okno. Následně se chytili za ruce a zpěvákovi věnovali tichou vzpomínku. Průvod se poté přesunul do motolského krematoria. Tam se s Nekonečným přišly rozloučit davy lidí.

Před krematoriem došlo i k incidentu, při němž zasahovali policisté. Museli zpacifikovat podle svědků údajně opilého muže, který obtěžoval přítomné.

Krematorium je zaplněné do posledního místa, mnoho lidí stojí venku. Rozloučit se přišli i kolegové z branže jako Eva Pilarová, Pavel Vohnout, Lejla Abbasová nebo Ilona Csáková.

Tělo Daniela Nekonečného našli 26. března v domě v Řeporyjích. Zpěvák zemřel na infarkt. ■