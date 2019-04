Co jste nevěděli o kultu Žena za pultem: Rozverná soudružka Švorcová, neshody na place a banány bez front

Jiřina Švorcová jako Anna Holubová v seriálu Žena za pultem Foto: reprofoto Žena za pultem

Dvanáctidílný seriál Žena za pultem (1977) mapuje rok života rozvedené prodavačky, která čelí nejrůznějším starostem. V novém zaměstnání se sžívá s prostředím i kolegy, doma se stará o malého syna a trápí se s pubertální dcerou, do života se jí stále plete exmanžel a na obzoru se rýsuje nová láska. Výsledný produkt diváky uspokojil. Přečtěte si ale, co se dělo během natáčení.

Mandarinky a banány bez front

V době premiérového vysílání Ženy za pultem nechtěli televizní diváci věřit vlastním očím. Samoobsluha, ve které hlavní hrdinka Anna Holubová pracovala, doslova přetékala nedostatkovým zbožím, mj. sezónním ovocem a zeleninou a také luxusními lahůdkami, o kterých si běžný smrtelník mohl nechat jen zdát. Takhle skvěle zásobené obchody u nás ale tehdy neexistovaly. Do seriálové samoobsluhy se ráno navezlo exkluzivní zboží z několika prodejen v Praze a herci si na ně nesměli ani pomyslet. To, co se do večera nezkazilo, se vrátilo druhý den na plac.

Nejdřív přišly personální rošády

Jak je známo, titulní roli ztvárnila oddaná komunistka Jiřina Švorcová. Scenárista Jaroslav Dietl psal sice tuto postavu na tělo Janě Hlaváčové (81), ale pak přišlo rozhodnutí „shora“. Soudruzi si přáli Švorcovou, protože už delší dobu neměla apolitickou roli. Jinak by se na „nepříliš angažovaný“ seriál nenašly peníze. Proto se musel měnit i hrdinčin seriálový partner.

Původně zvažovaného Josefa Abrháma (79), který se ke Švorcové typově nehodil, nahradil Petr Haničinec (†77). Anninu matku měla hrát Vlasta Matulová (†70), ale protože se režisérovi Jaroslavu Dudkovi (†67) zdála příliš chladná, oslovili nakonec Danu Medřickou (†62), a to i přesto, že byla jen o osm let starší než Švorcová.

Pohoda na place? Ani omylem

Mezi Švorcovou a Zdeňkem Řehořem (†74), který hrál zástupce vedoucího Vilímka, to pořádně skřípalo. V seriálu se její postavě dvořil, ale dostal od ní košem stejně jako svého času v reálném životě. Kopačky Řehoř nikdy nevydýchal a jeho láska se změnila v ryzí nenávist, což jí během natáčení dával nepokrytě najevo.

Jiří Hrzán (†41), který ztvárnil Fanyho, se chtěl zase během pauzy vytáhnout před kolegyní a předvedl jeden ze svých akrobatických kousků, jenže po pádu z výšky skončil v bezvědomí. Podobný pád se mu stal o pár let později osudným.

Představitel vedoucího prodejny Karase Vladimír Menšík (†58) byl během natáčení už hodně nemocný a každý den ho museli vozit do nemocnice. Injekce si ale píchal na place sám a asistovala mu představitelka koktavé Jiřinky Lenka Termerová (71), která jako jediná z celého štábu neomdlévala při pohledu na jehlu pronikající kůží.

Kdy se soudruzi červenali a opravdu zlobili?

Pokud jste seriál viděli, nejspíš si vybavíte poměrně trapnou postelovou scénu mezi hlavní hrdinkou a její novou láskou. Na tehdejší dobu šlo ale o natolik pikantní záběry, že vedení strany ji chtělo vystřihnout. Rozvedená soudružka, která je matkou dvou dětí, přece nevede tak nevázaný sexuální život! Nakonec ale zvítězil zdravý rozum. Dnes je tato scéna pro svou strojenost divákům k smíchu.

Publikum si seriál našel i o 25 let později

Přes veškeré výhrady se Žena za pultem stala v roce svého uvedení nejsledovanějším a divácky nejlépe hodnoceným televizním pořadem v ČSSR. Své příznivce si našla i v zahraničí. Mužům na Kubě se líbilo, jak je Anna Holubová jemná a citlivá a ženy zase obdivovaly její samostatnost a emancipovanost.

V NDR měla Švorcová dokonce svůj fanklub. Tam její politickou angažovanost neznali a neřešili, u nás byla ale důvodem, proč Žena za pultem čekala na svou polistopadovou reprízu poměrně dlouho – až do roku 2002. Přestože u řady pamětníků stále vyvolává negativní emoce, k obrazovkám přitáhla opět velké množství diváků a našla si i nové publikum. ■