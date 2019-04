Anife Vyskočilová radikálně změnila image: Z exotické tmavovlásky je teď blondýna

Anife Vyskočilová je s novou barvou k nepoznání. Foto: Instagram A. Vyskočilové

Fanoušky na sociální síti teď šokovala, když jim ukázala svou novou image. Místo tmavovlasé Anife totiž na ně vykoukla blondýna s fialovým přelivem. „Říká se, že černým holkám nesluší světlé vlasy a můj muž mi tvrdí, že to není pravda. Prej to je o ksichtu a rysech a ne o barvě pleti. Tak když teď mám ten svůj jinej život, tak je nová image na místě, ale nevím nevím,“ okomentovala svou změnu rozpačitě exotická tanečnice.

Nový účes se však fanouškům příliš nezamlouval. „To nejste vy. Tady z vás nejde to milé a ženské, co vždy, tady jste takový travesta. To ne,“ ozvala se jedna z komentujících. Někteří ji zase přirovnali k americké celebritě Kim Kardashian (38). „Vypadáš jak nějaká Kardashianka,“ tvrdil jeden z nich.

A to by nebyla Anife, aby na negativní ohlasy nedala ihned zpětnou vazbu. „Tak drazí na insta, teď někteří píšou, že ok, někteří, že ne. Já si myslím, že to je o tom vyzkoušet vše, dokud jsme živí, abych pak neumírala s pocitem, že jsem to nezkusila. Je to dočasné, ale cítím se jako lehká žena, sexy, divná, zajímavá, transoidní, ale JINÁ, a to je krásný pocit na chvíli být vše jiné než Anife,“ vysvětlovala. ■