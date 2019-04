Tady to na plánování miminka nevypadá: Hvězda StarDance Arichteva bude léto trávit na divadelních prknech

Veronika Arichteva bude léto trávit na divadelních scénách. Super.cz

Když herečka Veronika Arichteva (32) skončila v taneční soutěži StarDance, tvrdila, že už pomalu nastává čas to, aby s manželem Biserem Arichtevem začali pracovat na miminku . Zatím to tak ale nevypadá. Na léto totiž vzala hned dvě divadelní role.

S Veronikou jsme mluvili na první čtené zkoušce divadelní hry Meda na počest 100. narozenin mecenášky umění Medy Mládkové. Hlavní roli si sice zahraje Tatiana Vilhelmová (40), ale i Verča bude mít prostoru dost.

"Divadlo dělám pořád, hlavně zájezdovky, což jsou většinou komedie a lehké žánry, ale tohle je takové větší divadlo. Nechci tvrdit, že jsem o něm snila, protože by to nebyla pravda, ale hrozně se na to těším. Je tady skvělý tým lidí a hrát na Kampě na otevřené scéně bude super," těší se Veronika.

Herci, kromě Táni v té titulní, na scéně vystřídají několik rolí. "Budu Medina sestřenice, její kamarádka Anna, která s ní rozjížděla byznys, a pak tanečnice. Mám se naučit stepovat, což bude asi průšvih, protože při StarDance mě vedl tanečník a tady to musím zvládnout sama. Takže to bude další výzva. A pak ještě několik menších postav," vypočítala Veronika.

"Po přečtení té hry jsem plakala, ten životní příběh mě strašně oslovil. Sice jsem ho trochu znala, ale ne tak detailně. Obdivuju, jak si šla za tím svým a vždycky to dokázala. Je to pro mě úplně neuvěřitelné a inspirativní," svěřila.

Meda ovšem není jediné představení, v němž bude v létě účinkovat. Chystá se i na Pražský hrad, protože bude hrát v Zimní pohádce od Williama Shakespeara. "To je pro mě vlastně stejná výzva jako StarDance. Nikdy jsem to nehrála. Je to velká pocta. Tak trochu splněný sen. Tak tak trochu víc velká tréma. Ale děsně se na to těším! Chtěla bych to něčím shodit, což je mi vlastní, ale přes tu velkou pokoru, kterou mám k tomuhle divadelnímu projektu, to nejde," přiznala. ■