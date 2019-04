Krampolova manželka v utajení propuštěna z nemocnice: Dává se dohromady, chce zase vypadat dobře

Jiří Krampol se raduje, že jeho manželku propustili z nemocnice. Super.cz

Herec sám netušil, jak dlouho bude muset jeho žena být v lékařské péči, a bylo mu po ní hodně smutno. Zvlášť, když mu její ošetřující lékaři zakázali časté návštěvy. Prý by to nebylo vhodné. O to je radši, že už má Haničku doma, i když starost o manželku osmdesátníka samozřejmě trochu vyčerpává.

Vypadá to ale, že už se Hanka dává doopravdy do kupy. Důkazem toho je i to, že chce zase dobře vypadat. To je hodně dobré znamení. Super.cz získal fotografie, když si Hanka udělala "beauty day", zašla na kosmetiku a nechala si udělat i nový melír a ostříhat vlasy, aby byla zase k světu.

Jiří Krampol je spolu s dalšími známými tvářemi pozvaný na soustředění finalistů Muže roku do Tuniska a manželku by vzal rád s sebou. "Pokud to samozřejmě její zdravotní stav dovolí. Ale roky jsme nebyli na dovolené a sluníčko a moře by jí udělaly dobře," svěřil. ■