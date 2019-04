Lucii Šilhánové zemřela babička. Moderátorka jí do nebe poslala krásný vzkaz

Lucie Šilhánová Michaela Feuereislová

„Tak strašně to bolí. Ode dneška už jsi v nebi a je ti určitě hezky. Věděli jsme to od pátku, ale na toto se nedá nikdy připravit. Bolest je o to větší, že jsme za tebou s Johankou v pátek jely a u tvého domu se dozvěděly, že jsme tě o dvě hodiny nestihly. Vybrečela jsem od té chvíle tolik slz, že by snad i oceán zaplnily,“ vypsala se Lucka na sociální síti, kde babičce také poděkovala za krásné chvíle a za vše, co jí předala.

„Děkuji ti, babičko moje tak moc milovaná, za to nejkrásnější dětství, které si jen dítě dokáže představit. Děkuji za tvou moudrost, štědrost, laskavost, lásku, ale i upřímnost, kterou jsem po tobě zdědila. Nepopsatelně mě mrzí, že sis Johanky, na kterou ses léta tak těšila, užila tak krátce. Až bude mít trochu víc rozumu, budu jí o tobě hodiny vyprávět,“ dodala Lucie.

Dceru Johanku má Lucka s partnerem Jaroslavem Černým.

Lucie na sociální síti sdílela fotku babičky s dcerou Johankou