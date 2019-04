Své dokonalé křivky neodletěla vystavovat do exotiky: Švantnerová pobíhá v plavkách venku na Slovensku

Nikol Švantnerová Foto: archiv N. Švantnerové

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová (26) nemusí jezdit do exotiky, aby předvedla své sexy křivky. Vyrazila na Slovensko do Rajeckých Teplic a v termálních lázních předvedla dokonalé tělo. A zatímco ona se opaluje, její partner, fotbalista Patrik Dressler rehabilituje.

Fotbalista je tři týdny po operaci menisku. V nemocnici strávil jen pár dní, nyní bojuje o to, aby se brzy mohl vrátit na trávník. "Je tu léčivá termální voda, která má dobré účinky právě na léčbu po úrazech, takže pro Patrika jak dělané. Jako bonus je to tu nádherné," řekla Super.cz Nikol.

Její partner už se sám pohybuje bez berlí, které odložil před pár dny. "Patrik už normálně chodí, jen potřebuje co nejdřív začít trénovat. Zatím plave, rehabilituje, chodí na různé procedury a snažíme se to urychlit jak jen to jde," dodala Švantnerová. ■