Michal Suchánek v ohrožení: Kolem krku ho škrtila pětimetrová krajta

Michal Suchánek měl kolem krku krajtu. Video: archiv FTV Prima

Scéna se natáčela se skutečnou krajtou, kterou měl herec omotanou kolem ramen. A had začal Suchánka skutečně pomalu svírat. Krajta totiž po pár minutách vyhodnotila situaci tak, že by herec mohl být snadnou kořistí. Jakmile začala krajta utahovat své smyčky, štáb musel okamžitě zakročit a škrtiče z herce sundat.

„Pocity byly… Ani strach, ani užívání… Já to nedovedu přesně všechno popsat, protože toho adrenalinu bylo tolik, že si to ani nepamatuji,“ přiznal herec, který okusil, jaké to je stát se něčí kořistí.

„Je to škrtič a ten zkrátka začal škrtit. Byla to výzva, v tu chvíli pak začnete soupeřit i před ostatními. I když já nevím, protože jsem ho měl omotaného kolem obličeje, kolem očí a lámal mi nos. Ani jsem neslyšel nic zvenčí, jen jsem cítil, jak ho ze mě sundávají, a v tu chvíli si říkám, že ještě dvě tři minuty vydržím, než omdlím a buňky začnou odumírat. Doufal jsem, že někdo přijde a sundá ho, někdy se totiž v člověku probudí herec-hlupák, který to chce dotáhnout do maxima, aby už se to nemuselo natáčet znova,“ popisoval herec nepříjemný zážitek z natáčení, ale hned dodal, že to rozhodně nebylo to nejhorší.

„Točil jsem jednou s ropuchou, kterou mi přinesli v krabičce. Byla tak velká, kuňkala a musím se přiznat, že i slzičky mi šly z očí. Pořád se mi zvedal žaludek,“ přiznal Suchánek, které zvířecí setkání bylo pro něj tím nejhorším. ■