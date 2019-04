Už je zase jako proutek: Snacha Popelky je ale smířená, že po druhém porodu už nebude vážit jako baletka

Exmanželka Hůlky a Vojtka neplánuje zhubnout na původní váhu. Super.cz

Dlužno dodat, že rok a půl po druhém porodu jí to sluší. „Postava se celkově změnila. Šatník stejně musím pomalu obměňovat a zbavuju se bokových džín a nahrazuju je moderními s pasem nad pupík,” říká sympatická brunetka, která už svoji váhu dávno dramaticky neřeší. „Padesát pět kilo už asi nikdy mít nebudu. Když už netancuju, tak mě to zase tak nežene. Abych se líbila partnerovi doma a sama sobě, chodím cvičit. Když to stihnu, jsem ráda, když nestihnu, nic se neděje,” říká Libuška, která podpořila akci britského řetězce supermarketů, který ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus uspořádal pečení velikonočního pečiva pro autistické děti.

Ve voňavé pekárně v pražském Edenu se cítila jako ryba ve vodě. „Mám sladké strašně ráda a bohužel to má stejně i můj manžel Zdenda a večer u čokolády občas končíme,” směje se Libuška Rohlíčková.

Ptali jsme se bývalé tanečnice, jestli s partnerem plánuje ještě dalšího potomka. „Zdenda by do dalšího miminka šel. Mně bude čtyřicet a necítím se plodit dál. Neříkám rezolutně ne, ale tento stav mi vyhovuje. Chci se věnovat dceři, protože můj syn měl deset let servis. Myslím si, že by si to zasloužila i Eli,” říká vyrovnaně Libuška Rohlíčková, jejíž tchyní je představitelka Popelky Eva Hrušková. ■