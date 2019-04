Velikonoce tráví s představitelkou první filmové Popelky. Na tradice se v jejich rodině nezapomíná

Libuška Rohlíčková se nemůže dočkat Velikonoc. Super.cz

„Právě dneska jsme s dětmi shodou okolností zdobili náš domeček. Vevnitř i venku máme všude vajíčka a zajíce,” usmívá se Libuška.

Bývalá tanečnice a choreografka velmi ocenila šanci naučit se u profesionálního pekaře péct velikonoční bochánky a mazance. „Většinou peču jen beránka. Pořídila jsem si dokonce starou klasickou hliněnou formu,” říká bývalá manželka Dana Hůlky a Pepy Vojtka.

Velikonoce se u Rohlíčků nesou ve znamení rodinné pospolitosti. Nenavštěvují se vzájemně jako většina rodin, ale tráví je na jednom místě. Celá rodina odjíždí do lázní. „Už tradičně odjíždíme do Františkových lázní. Honzík s Evičkou nemají přes rok tolik času, tak se budou věnovat vnoučatům. A my s manželem se zase budeme věnovat jeden druhému,” usmívá se Libuška, která se přivdala do rodiny hereckého páru Evy Hruškové a Jana Přeučila.

"V pondělí vždy všechny holky dostaneme na prdel, jelikož těch chlapů už je tam opravdu dost. Potom se dětem schovávají vajíčka a čokoládové figurky, které se pak hledají. Určitě je důležité tradice dodržovat a učím to i své děti,” říká Libuška Rohlíčková. ■