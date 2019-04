Ikonická modelka (50) se předvedla v plavkách: Stále sklízí obdiv

Vypadá skvěle. Profimedia.cz

V roce 1986 jako 17letá zvítězila v dánské soutěži krásy a vyrazila svou zemi reprezentovat na celosvětové finále Miss Universe. V 90. letech se zařadila mezi nejúspěšnější modelky a stala se jedním z prvních andílků značky Victoria´s Secret. Dnes už se samozřejmě po molech neprochází, ale ráda se vystavuje na Instagramu, kde má přes půl miliónu fanoušků.

Výjimkou nejsou ani fotky v plavkách. Helena žije střídavě v Kodani a v New Yorku. V USA se ovšem nevyrazila koupat na Floridu, ale zvolila otužilejší variantu. Její fotky pocházejí z jezera v pohoří Catskill Mountains, které se nachází severně od New Yorku. Turistů, kteří by toužili po koupání, tady moc nenajdeme.

Helena se na svět modelingu dokáže podívat i z druhé strany, tedy jako fotografka. Pro aktuální vydání Vogue CS nafotila krásku Gigi Hadid. ■