11 fotek divošky Marty Jandové (45): Kočka s hlubokým výstřihem, rozpustilá teenagerka i drsná rockerka

Marta Jandová v proměnách času Foto: Super.cz/archiv M. Jandové, Lenka Hatašová/ archiv TV Nova, Herminapress

Zpěvačka Marta Jandová (45) si sobotní den užívá narozeniny, které jí zase o něco přiblížily na cestě do klubu padesátnic. To ale ještě o pět let předbíháme.