Pánové, máte smůlu! Krásná expřítelkyně Adama Mišíka a herečka z Ulice už není single

Sara Sandeva je opět zamilovaná! Michaela Feuereislová

Ještě donedávna byla Sara Sandeva (21) single. To už ale neplatí! Mladá herečka teď přiznala, že je opět zamilovaná, a zdá se, že tentokrát nelovila v českém rybníčku.

Kráska s makedonskými kořeny novinku potvrdila na premiéře studentského filmu (NE)VĚŘ MI!, kde se rozmluvila o cestování, které teď vyplňuje většinu jejího volného času. „Teď cestuju docela dost a zároveň si to umím naplánovat tak, že přiletím do Prahy, mám třeba 2 týdny nabité prací a pak zase odletím,“ řekla Super.cz s tím, že akorát odlétá pracovně do Maroka.

„Potom budeme točit v Chorvatsku velký projekt a zároveň mám i v Praze další velký projekt, takže budu takhle pendlovat a budu taková rozlítaná. A do toho ještě odlétám za pro mě milou osobou,“ rozněžnila se sympatická brunetka. „Přítel je pryč z Prahy, nežije v Česku a jezdí i za mnou,“ uvedla na pravou míru. Další detaily nového vztahu si ale raději nechala pro sebe.

V minulosti herečka chodila například s Adamem Mišíkem (21) a naposledy randila s fotbalistou pražské Slavie Janem Sýkorou (25), s nímž se však rozešla loni v červnu. Nedávno se zase spekulovalo o začínajícím románku s profesionálním tanečníkem Adamem Havlem. To ale vzápětí Sandeva vyvrátila a tvrdila, že jsou jen přátelé. Teď už víme, že jiskra přeskočila jinde, a to za hranicemi Česka, a tak můžeme doufat, že nám herečka svého nového fešáka brzy sama představí. ■