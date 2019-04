Nejen Ples upírů, Fantom opery a Čarodějka: Bača Vojtko bude moderovat erotický pořad!

Marian Vojtko bude moderovat erotický pořad. Super.cz

Marian se spolu s ostatními hosty netradiční vernisáže fotek Heleny Váňové stal živým stojanem pro fotografii. Neomylně sáhl po té se stádečkem oveček. "Evokují mi tak trochu harém, ty moje holky," smál se Maroš, který se může pochlubit opravdu velkým fanklubem. "Tím je tedy rozhodně nechci urazit," dodal.

"Navíc na mém rodném Slovensku máme salaše, kde se bačové o ovce starají a můj táta byl předseda JZD, tak jsme spolu chodívali na oštiepky (ovčí sýr), takže k ovcím mám opravdu blízko," doplnil Marian, jemuž dělala na vernisáži společnost dáma, která by vám mohla být povědomá. Bývalá playmate a příležitostná herečka a moderátorka Linda Bernátová, kterou jsme mohli vidět i v pořadu Prostřeno nebo MasterChef, ale není jeho nová holka.

Jak jsme se dozvěděli, ti dva spolu mají moderovat erotický pořad. No, tušíme, že producent František Janeček (74) z toho radost mít nebude. "Jsem v erotice odvázaný a nakloněný čemukoli, ale bude to takový soft, takže budeme spíš řešit vztahy. Těším se, že jako zpěvák budu konečně i něco moderovat," svěřil a slíbil, že se v pořadu, o němž zatím nemůže prozradit, kde se bude vysílat, svlékne i do půl těla. ■