Čeští zpěváci se hromadně odbarvují na blond: Tihle 4 fešáci radikálně změnili image

Rozdíly mezi tím, jak o sebe pečují ženy a muži, se pomalu stírají a doby, kdy se pánové vyhýbali kadeřníkům, natožpak barvám na vlasy, jsou dávno pryč. Zvláště pak v šoubyznysu, a to už i v tom českém. Tolik platinových blonďáků už pomalu nemají ani v severských zemích, pro něž je tato barva typická.

Na hudební scéně se stal průkopníkem v odbarvování Mikolas Josef (23), který tuto změnu zvolil kvůli natáčení videoklipu už v září. „Nazpívat novou píseň obnáší i vydání videoklipu a s ním i novou image. Je výhodu být sám sobě režisérem i producentem. Neměl mi to kdo zakázat,“ svěřil s tím, že o proměně uvažoval už dlouho.

Několik měsíců se rozmýšlel i Milan Peroutka (29), který si musel vyprosit svolení k odbarvení kvůli pracovním závazkům. "V hlavě jsem si to svědomitě poválel, a pak do toho šel s tím, že to aspoň jednou v životě zkusím. Hlavně jsem si musel vyřešit ostatní pracovní závazky, aby na mě pak v seriálu nekoukali, jestli jsem se nezbláznil," řekl Super.cz Peroutka.

K tomu, že si odbarví vlasy došli ve stejnou dobu hned dva účastníci první řady show Česko hledá SuperStar. Julián Záhorovský sice žertuje, že vypadá, jako by se vykoupal v bělidle, ale spokojený je též. A blonďák je teď i Sámer Issa (33). ■