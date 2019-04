Poznáte ho vůbec? Sámer Issa je blonďák, se starší letuškou (43) vystavují těla v Egyptě

Sámer Issa je v Egyptě s novou kamarádkou, třiačtyřicetiletou letuškou. Foto: Oleksandra Wolmuthova

"Je to záležitost stará asi tři týdny," to se tedy vyjádřil ke změně image. "Zatím mě to baví, tak uvidím, jak dlouho si to nechám. Navíc je to teď parádní kontrast s opálením," smál se Sámer.

Zhruba stejnou dobu, jako má blond hřívu, se zná i s ženou, která ho doprovází. "Je to letuška, jmenuje se Pavla a je jí třiačtyřicet, ale je krásná, fakt vypadá super, a navíc je to fajn ženská," svěřil zpěvák, který v Egyptě fotí kampaň pro jednu kosmetickou firmu. ■