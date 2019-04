Bavič Vladimír Hron po dlouhé době ve společnosti: Pochlubil se o 18 let mladší manželkou

Vladimír Hron s manželkou tvoří stále šťastný pár. Michaela Feuereislová

Ještě před pár lety Vladimír Hron (52) bavil televizní diváky svými komickými převleky a imitací populárních muzikantů. Ačkoliv ze světa šoubyznysu zcela nezmizel, do společnosti chodí opravdu jen velmi zřídka. Proto všechny mile překvapil, když v doprovodu své o osmnáct let mladší manželky Michaely dorazil do Lucerny na premiéru filmu (NE)VĚŘ MI!, který natočil teprve šestnáctiletý student pražské konzervatoře Tadeáš Říha.

Mladého umělce bavič poznal přes jeho maminku, která se mu stará o vzhled. Podpořit ho přišel ale i z toho důvodu, že mu není cizí otázka drsného života českých studentů, která je ústředním tématem nového snímku. „Já sám jsem byl v dětství trochu outsider, takže si pamatuju, jak těžké bylo dostávat se do toho normálního kolektivu dětí,“ přiznal Super.cz držitel několika televizních cen TýTý.

„Myslím si, že to je téma, které je dnes ještě žhavější v tom rozměru, že nemáme k sobě tak blízko jako dřív. Když my jsme byli děti, tak jsme si ještě hráli před barákem a všechno jsme si vyřídili z očí do očí, zatímco dneska si to děcka vyřizují přes Facebook a Instagram. Ten člověk se pak nemůže postavit nepříteli tváří v tvář. Tahle doba nahrává lidem, kteří jsou psychicky labilnější, a když se někdo dostane do tohoto virtuálního lynče, tak si potom třeba i sáhne na život,“ posteskl si nad dnešní virtuální dobou komik, který je otcem syna Vladimíra (24) a dcery Renaty (18).

„Problémy šikany jsme úplně neřešili, a když k nějakým problémům docházelo, tak jsem si vždycky s dětmi promluvil a myslím si, že ten rodič je v tuto chvíli nejbližší spojenec. Proto si myslím, že by se měli rodiče ptát na běžné otázky jako třeba jak bylo ve škole. My máme s dětmi takové nepravidelné nedělní sezení, kdy se sejdeme na večeři a povídáme si,“ prozradil známý imitátor. ■