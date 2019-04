Zpěvačka byla na ulici k nepoznání! Tvář bez líčidel a vlasy pod šátkem z ní udělaly šedou myš

Alicia Keys Profimedia.cz

Alicia Keys (39) svůj postoj k make-upu nezměnila ani letos a už čtvrtý rok chodí s tváří nedotčenou líčením nejen ve svém volném čase, ale i na veškeré společenské události a koncerty. Fotografové ji zachytili téměř k nepoznání, jelikož zahalila své vlasy do šátku a jediné výrazné na ní byly obří náušnice.

V roce 2016 napsala Keys esej, kde vysvětluje důvod svého rozhodnutí přestat nosit make-up. Její zdůvodnění bylo prosté, chtěla se oprostit od věčného zájmu lidí vytvářet si na ni názor jen na základě jejího vzhledu.

Alicia je vzorem pro všechny ženy, které se rozhodly chodit bez make-upu, ale zároveň neodsuzuje ty, které se líčí. „Myslím si, že make-up může být způsob sebevyjádření. Nemám v úmyslu odsuzovat ty, které se líčí, ale nikdo by se neměl stydět za to, jakým způsobem se rozhodne vyjádřit. A to je podstata všeho,“ řekla Keys pro Allure magazín. ■