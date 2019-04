Andrea Verešová tvrdí, že vyšla z formy: Tahle žhavá fotka z dovolené říká opak

Andrea Verešová se za svou postavu rozhodně stydět nemusí. Foto: Instagram A. Verešové

„Tak co, děvčata, ženy, kamarádky! Už se těšíte na léto do plavek? Já se přiznám, že mi ještě chybí pár kil shodit, a rozhodla jsem se se sebou něco dělat a dostat se opět do formy, protože už na konci dubna jedeme k moři. Vím, není to moc času, ale vyrýsovat postavu a shodit pár kil se mi snad do té doby podaří,“ svěřila Andrea a sdílela svůj snímek, na kterém pózuje u moře v bikinách.

Ačkoliv nejde o aktuální fotku, Andrea vystavuje své sexy křivky v jakémkoliv ročním období a z fotek, kterými pravidelně zásobuje sociální sítě, je zřetelné, že se stále pyšní výstavní figurou, kterou by jí mohly závidět i mnohem mladší dívky.

Žádný div, že se pod sexy fotkou rozvinula žhavá diskuze. „No to by mne zajímalo, kde ta kila teda máte. Asi máte pokaženou váhu,“ rozohnila se jedna z fanynek. „Andrejko, která kila navíc? Mít vaši postavu, chodím v plavkách i v zimě,“ přidala se hned další. ■