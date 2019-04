Před 13 lety zabodovala v Miss, ale do starého železa nepatří: Mrkněte, jak někdejší královna krásy vypadá v bikinách

Renata si užívá na Bali. Foto: instagram R. Langmannové

Přestože to je již 13 let, co Renata Langmannová (32) oslnila porotu v České Miss, rozhodně by si na soutěž mohla troufat i dnes. Sto sedmdesát pět centimetrů vysoká Renata neztratila nic ze své krásy, ba naopak, s vyrýsovaným tělem, kterým se může chlubit, vypadá možná i o něco lépe.