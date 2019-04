Ladislav Potměšil promluvil o těžkém období: Rakovina v páteři a operace!

Ladislav Potměšil promluvil o operacích páteře.

V jednom roce se oblíbený herec dostal hned čtyřikrát na operační sál a poslední roky se po zákrocích zotavoval. Nyní promluvil o tom, co vlastně za akutní operací páteře stálo. „Jestli jsem tomu dobře rozuměl, na té bederní páteři byl jeden obratel zasažený, byl tam nádorek s metastází, tu pan profesor dal pryč,“ svěřil nyní herec, kterému v roce 2016 profesor Jan Štulík odoperoval nádor.

„Odstranění nádoru se podařilo, odstranil se celý obratel. Ta onkologická radikalita byla na tom nejvyšším stupni,“ svěřil profesor ke zdravotnímu stavu Ladislava Potměšila. Ten krátce po první operaci podstoupil další zákrok. Dva měsíce po druhé operaci musel absolvovat třetí neplánovanou, kdy mu lékaři potřebovali páteř zpevnit.

„Já to mám všechno v mlze, bylo to jedno z nejtěžších období, co jsem v životě zažil. Pamatuju si, že před první operací jsem seděl na chodbě a říkal jsem si, jak to dopadne, a šel kolem pan profesor Štulík a říkal mi "copak". Tak jsem mu řekl, že se bojím, a on říkal, že na mém místě by se bál taky,“ svěřil v premiérovém dílu pořadu 13. komnata Potměšil. Herec byl následně několik měsíců upoután na lůžko a sám nevěděl, zda bude opět chodit.

Nedlouho nato musel v jednom roce pod kudlu po čtvrté, a to kvůli obrovské kýle, která se mu udělala. I přesto, že nesl zdravotní problémy a pobyt v nemocnici velmi špatně psychicky, se nevzdával a šel vstříc všem léčbám. Díky svému přístupu a podpoře rodiny se mu také podařilo opět postavit na nohy. Navzdory tomu, že mu lékaři zachránili život, k milovanému herectví už se vrátit nemůže. ■