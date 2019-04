Po rozchodu s otcem svého syna konečně přiznala nový vztah: Hvězda Tváře Eva Burešová už není sama!

Eva Burešová už není single. Michaela Feuereislová

Nyní ale prozradila, že už sama není. "Dámy a pánové, Eva Burešová je zadaná," prozradila v pořadu Lenka se ptá, který je součástí vysílání TV Prima na Facebooku. "Přišlo to ve chvíli, kdy jsem fakt nic neplánovala. A když člověk nic neplánuje, tak to přijde a je to super," upřesnila moderátorce Lence Špillarové, která pravidelnou úterní talk show, jejíž součástí jsou i dotazy sledujících, moderuje.

K tomu, aby promluvila o dalších podrobnostech, už ji ale Lenka nepřiměla. "Nebudu to říkat a nebudu do toho nikoho zatahovat, protože moje práce sice je být na očích, ale jeho práce to není. Tak ho do toho tahat nebudu, dokud sám nebude chtít," uzavřela Eva. ■