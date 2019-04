Britská herečka (53), která vypadá v bikinách čím dál lépe, je připravena se po letech znovu zamilovat

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Elizabeth Hurley (53) se s trochou nadsázky v posledních letech prezentuje spíš jako modelka svých vlastních plavek než jako herečka. A také jako single žena. V novém rozhovoru ale přiznala, že by bylo skvělé, kdyby se zase do někoho zamilovala. Ovšem s dodatkem, že ne za každou cenu: radši šťastná a single, než trpět v nefunkčním vztahu.

„Lidé se ptají, jestli jsem osamělá. Nejsem, vážně ne. Ráda bych se znovu zamilovala, ale posledních několik let jsem si velmi užila. A ukázalo mi to, jak důležité je najít někoho se stejným vkusem. Myslím, že na základě toho, že jsem měla dost času dělat jen to, co chci,“ svěřila magazínu Red.

Jmen, která se v souvislosti s partnerským životem Liz Hurley během posledních dvaceti let skloňovala, není mnoho: Hugh Grant, Steve Bing, Arun Nayar a Shane Warne.

S Grantem tvořili pár v devadesátých letech a byl to nejdelší vztah, trval třináct roků. S podnikatelem Bingem má herečka syna Damiana. Jediným ze zmíněných partnerů, kterého si vzala, byl podnikatel Arun Nayar. Rozvedli se po 4 letech manželství. Tři měsíce po rozvodu už Liz oznámila zásnuby s hráčem kriketu Shanem Warnem, k svatbě nakonec vůbec nedošlo. ■