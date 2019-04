Thajsko poznali se vším všudy: Bagárová a Bendig se červenali během místní hanbaté show

Došlo i na zkoumání nočního života. Foto: Championship Music

Byť se jednalo primárně o pracovní cestu, zpěváci si pobyt v zemi úsměvů měli šanci užít po svém. „Měli jsme dost času si Phuket projít. Vedle ochutnávek jídla jsme si užili i noční život,” říká Bendig.

Kromě pláží poznali místní turistická lákadla. „Nevynechali jsme ani vyhlášenou Ping Pong show, která Moniku dost šokovala a já musím říct, že jsem se snad nikdy víc nečervenal,“ popisuje Honza atrakci, během které místní lehké dámy střílejí pingpongové míčky pomocí svého přirození.

Celý tým upoutaly místní krásy, ale nemohli si nevšimnout také negativních prvků. Příroda, pozitivní lidi, ale co nás nemile překvapilo, bylo množství potulných psů, o které se nikdo nestaral. Byli jsme s Monikou při návratu z natáčení svědky jedné ze scén, jak jeden místní člověk přejel psa, který se procházel na ulici. Ale to takovým způsobem, že se ani nesnažil zabrzdit. Prostě ho přejel, protože by ho zastavení auta nejspíše zdrželo. Tahle věc nás jako velké milovníky psů šokovala," kroutí hlavou Honza.

I tak se ale oba na stejné místo chtějí brzy vrátit. „Tolik usměvavých a pozitivně naladěných lidí jsem dlouho neviděla. Určitě Thajsko brzy zase navštívím, a to už s mým přítelem a těším se, že si tady užijeme krásnou a romantickou dovolenou,“ uzavírá povídání o Thajsku Monika Bagárová. ■