Novou posilou Ulice je herec z New Yorku: V Americe není taková pohoda, jak to vypadá ve filmu, říká

Jared Bailey s kolegyní Annou Kadeřávkovou Foto: TV Nova

„Victor je mladý kluk z New Yorku, je to kuchař a v Americe má velkou rodinu. Tu opouští kvůli Rozině, za kterou přijel do Prahy, aby ji získal zpátky. Je to zajímavý kluk a dobrý člověk,“ představuje svou roli Bailey.

Jeho postavu nebylo nutné dabovat, v Česku herec žije už 8 let, během kterých se stihl jazyk naučit. „Měl jsem dobrou učitelku češtiny už v New Yorku, Češku. Čeština je těžká, přátelé se mi diví, že se ji učím, když česky ve světě nikdo nemluví. A já vím, že bych se i tady domluvil anglicky, ale chci mluvit dobře jazykem v zemi, ve které žiju,“ říká Jared, který se vedle herectví věnuje také modelingu a hudbě.

Do Prahy jej přivedla studia, po nichž se rozhodl do české metropole přestěhovat. „Narodil jsem se v Connecticutu, studoval jsem v New Yorku, ale už když jsem byl na univerzitě, odjel jsem na rok do Prahy. Zamiloval jsem si to tady a rozhodl jsem se, že se sem přestěhuju. Už jsem tady osm let. Praha je krásná a já se tady cítím jako doma,“ říká s tím, že žít v Evropě byl jeho sen.

„V Americe není taková pohoda, jak to vypadá ve filmu. Každá země má nějakou politiku, ale v Evropě se cítím dobře. Je tu klid, můžeš pít pivo na ulici, není tu tak drahý život. Můžeš být umělec, a ještě mít volný čas. Když žiješ v New Yorku, musíš pořád jenom makat, makat, makat, vydělávat peníze a nemáš čas si je užít,“ svěřil. ■